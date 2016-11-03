Kesilen ağaçtan ay yıldız figürü çıktı

Baskil ilçesi Doğancık köyü Muhtarı Salim Beydüz’ün bahçesinden kestirdiği kayısı ağacından Türk bayrağını andıran ay ve yıldız simgesi çıktı. Muhtar Beydüz, ağacı keserken kökünden itibaren tamamında ay ve yıldızı görünce duygulandıklarını söyledi. Kayısı bahçesinde budama yaparken sonradan da kesmeye karar verdiği ağacı hızarcının kestiğinde Türk Bayrağı simgelerini görür görmez neye uğradıklarını şaşırdıklarını aktaran Muhtar Salim Beydüz, “Bu bayrağın bu zorlu süreçte kayısı köküne yansıması bizi duygulandırdı ve fazla etkiledi. Ulusumuzun bayrağına ne dek sahip çıktığını ağaç kökünde oluşan bu bayrakta bile gördük” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakana gönderecek

Ağacın tamamını 15 parçaya ayırdığını anlatan Beydüz, “Hepsinden de aynı simgeler çıktı. Birkaç tanesini arkadaşlara verdim. Diğer kalanları Cumhurbaşkanı ve Başbakanımıza göndermek istiyorum. Türk ulusumuzun bu engebeli süreçten geçtiği bu yıla denk gelmesi bu darbe girişimcilerine kapak olsun. Bu devletin, milletin ve ulusun bayrağına ne değin sahip çıktığını gördük. Kayısının kökünde ay yıldızın oluşması milletimiz için Türk bayrağının ne dek değerli olduğunun bir örneğidir. ardına kadar Türk bayrağının ve milletimizin daima yanına olacağız” diye konuştu.

Bu topraklarda bu bayrağın çıkmasının kendisine öbür bir duygu yaşattığının altını çizen Beydüz, kestiği ağacın yerine yenisini de dikeceğini kaydetti.

20 yıldır hızarcılık yapan Yılmaz Arslan Mirzan, “Muhtar bana kayısı ağacı var gel kes dedi. Ben de gelerek keserken, böyle bir olaya denk geldim. Telefonla muhtarı aradım ve kayısıda Türk bayrağı çıktığını söyledim. Birincil ilk olarak inanmadı. O lahza kesmedim, bıraktım. Muhtar geldi ve görünce duygulandı. Daha Sonra ‘Bu böyle kalsın bunu güzel kesek’ dedi. Bende böyle bir şey görünce olağandışı oldum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ilk kere böyle bir şeye eşit geldim” ifadelerinde bulundu.

Türk bayrağı simgesini görünce şaşırdığını, bunun için tarım il ve ilçe müdürlükleri ile üniversiteden araştırma isteyeceklerini ifade eden Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise yapılacak araştırmalar ardından sonucunu raporlarıyla açıklayacaklarını söyledi.