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Kesilen ellerin bulunması için polis seferber oldu

27 Kasım 2016 Pazar, 12:35
Kesilen ellerin bulunması için polis seferber oldu

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SİVAS (AA) – Sivas’ta iki eli bileklerinden kesik halde sokakta koşarken görülen kişi hastaneye kaldırıldı, bir atölyedeki elektrikli testere yanında bulunan eller hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir kişinin, elleri bileklerinden kesik halde sokakta koştuğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Ebubekir Ç. (23), sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kopan ellerin bir atölyede olduğunu tespit eden polisler, levye ile kapısını kırdıkları atölyede elektrikli testere yanında buldukları elleri 112 Acil Servis ekiplerine verdi. Özel kutuya konulan eller, hastaneye ulaştırıldı.

Ameliyata alınan Ebubekir Ç’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

kopan el Polis Sivas

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