KESK, KHK ile kamuda işten çıkarılmaları eleştirdi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikaların üyeleri, OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) çalışanların kamudan ihraç edilmesine karşı çıktı.

KESK Dönem Sözcüsü Orhan Karakaya, Eğitim-Sen Şube binası önünde yaptığı açıklamada, yıllardır gericiliğe ve karanlığa karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Cemaatlere kul, köle olmadıklarını ifade eden Karakaya, “Hiçbir zaman cemaatlerle yan yana yürümedik. Her zaman laik, çağdaş, bilimsel, demokratik, parasız eğitimden yana olduk. Bu nedenle bizlerden korkmanız, bizlere kin ve düşmanlık duymanız doğaldır. Bizi işimizden atsanız da, aç bırakmaya çalışsanız da size, çağ dışı anlayışınıza boyun eğmeyeceğiz, size itaat de, biat de etmeyeceğiz. İşimize geri döneceğiz, dönene kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

Karakaya, kamudan ihraç edilenlerin 3 bininin KESK’e bağlı sendikalara üye olduklarını belirterek, bu sayının on katından fazlasının ise Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen üyeleri olduğunu ancak bu sendikaların üyelerine sahip çıkmadığını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından sloganlar atan grup, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir biçimde dağıldı.