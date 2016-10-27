Keskin burunlar görev başında

Gümrük Bakanlığı’nın Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilen köpekler, gümrüklerde narkotik, akarsu, tütün ve tabanca cephane aramalarında kullanılıyor. Konuya ilişkin tanımlama yapan KEM Uzman Eğitmeni Müslüm Dilsiz, “Şuan 32 köpeğimiz mevcut, bunlardan 10 tanesi narkotik branşında eğitim alıyor. 4 tane köpeğimiz dere-tütün direktör köpeği olarak eğitim alıyor. Yine 4 köpeğimiz de patlayıcı, tabanca, cephane sensor köpeği idaresi kursunda tayin yapıyor” diye konuştu.

Köpeklerin eğitim süreleriyle ilgili bilgi veren Dilsiz, “Köpeğin branşına kadar eğitimlerimiz değişiyor. Narkotikse eğer branşımız 14 haftalık bir eğitime alt tutuyoruz köpeklerimizi. Patlayıcı, tabanca, mühimmat ise 16 haftalık bir eğitim, nehir ve tütün eğitiminin ise 11 haftalık bir süreci var” ifadelerini kullandı.

Eğitilen köpeklerin ülkenin çoğu noktasındaki hudut kapılarında görevlendirildiğini belirten Dilsiz, “Kara kapılarımız, deniz limanlarımız, hava limanlarımızda bu köpeklerimiz görevlendiriliyor. Büyük kapılarımız, özellikle Kapıkule, Gürbulak, Habur Hudut Kapısı, Cilvegözü gibi bu nesil kapılarımızda bu köpeklerimiz mevcut” dedi.

Denetimlere de değinen Dilsiz, “Rutin denetimlerimiz var köpeklerimizle ilgili. Örneğin kara kapısındaysa, risk unsurlarını barındırıyorsa gelen vasıta ya da kişiler üzerleri veya araçları risk kriterlerine göre aramaya tabi tutulur. Fakat bazen bu tehlike kriterini kırmızı hat dediğimiz otomatik olarak sistem belirler. Tekrar bu sistemin belirlediği kırmızı hattaki birey veya araçlar bizim dedektör köpeklerimizin marifetiyle aranırlar. Bir kabahat unsuruna rastlanırsa ya da köpeklerimiz bu araçlara, şahısların üstünde taşıdıkları valizler olabilir tepki verirse bunu açarız, denetim ederiz. Bunun sonucunda eğer suç unsuru varsa hukuki işlemleri başlatırız” biçiminde konuştu.

Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilen köpekler, gümrüklerde narkotik, dere, tütün ve silah mühimmat aramalarında kullanılıyor. Eğitim merkezinde 3 bilirkişi eğitmen, 4 eğitmen, 10 eğitmen asistanı almak üzere 17 eğitmen atama yapıyor. Şuan eğitilmiş olan köpeklerden 69’u narkotik, 12’si nehir, tütün ve 10’u tabanca cephane patlayıcı almak üzere toplamda 91 adet köpek taşra idarelerinde tayin yapıyor. Ayrıca Köpek Eğitim Merkezi’nde 32, taşra ve merkezde toplam 123 köpek bulunuyor. Eğitim Merkezi bünyesinde 2 hekim odası, ameliyathane, muayenehane, röntgen odası, gözlem odası, laboratuvar ve görüntüleme odası olan veterinerlik bulunuyor. Yavru Eğitmen Binası’ndaki barınaklar ise; 21 adet yavru köpek barınağı, 2 adet doğumhane barınağı, 12 adet karantina barınağı ve 72 adet yetişkin köpek barınağı elde etmek üzere ünitelerden oluşuyor. Merkezde keza arama bölge simülasyonu oluşturularak koku tanıtımı ve oda aramalarının yapılacağı 5 oda, erişkin ve yavru köpek pentatlon alanları ve eğitimlerde kullanılacak otomobil, otobüs ve sanki araçların bulunacağı alan bulunuyor.