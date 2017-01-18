Keskin'de “kağıt çöp değildir” kampanyası

KIRIKKALE (AA) – Keskin Atatürk İlköğretim Okulunda, “kağıt çöp değildir” kampanyası düzenledi.

Okul Müdürü Hilmi Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “kağıt çöp değildir” sloganıyla düzenledikleri kampanyayla öğrencilere çevre yönetimi eğitimi vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kampanyayla atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılarak, bir taraftan öğrencilere çevre bilinci aşılamayı bir taraftan da ağaç kesiminin azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

“Kampanyada iki gün içinde bütün öğrencilerin velilerinden de büyük destek görmekteyiz. 5 ile 10 ton arasında kağıt toplanması düşünülmektedir. Her yıl okul olarak böyle kampanyaları gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz. Velilerin çok duyarlı olduğunu gözlemledik. Umduğumuzdan daha çok atık kağıt toplayacağımızı tahmin ediyorum.”

Kalkan, kampanyada en çok atık kağıt toplayan öğrenciye tablet bilgisayar hediye edileceğini sözlerine ekledi.