Keskin'de kış hazırlıkları ve aşure etkinliği düzenlendi
KIRIKKALE (AA) – Keskin ilçesinde kaymakamlık, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kış hazırlıkları ve aşure etkinliği düzenlendi.
Çamurlu Eller Kop İle Düşler Kuruyor Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer, Osmanlı döneminden beri bağlarıyla, tarımıyla ön plana çıkmış olan bu eşsiz ilçenin gelenekleri ve çevresine katmış olduğu karakteristik özellikleriyle de akla geldiğini söyledi.
Bugün hem Muharrem ayı dolayısıyla aşure kaynatılarak ikram edileceğini hem de kış hazırlıkları ölçeğinde yapılan salça, bulgur gibi gıdaların hazırlanışını göreceklerini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:
"Geleneksel ürünlerimizi yaşatarak tekrar insanlarımızın sofralarına taşınmasını çok önemsiyoruz. Böylece hem daha sağlıklı ve doğal gıdalara yeniden kavuşacağız hem de üreticilerimiz daha yüksek kazanç sağlayacaktır. Geleneksel ve doğal gıdalar yetiştirilmesi çerçevesinde 'Dinek' markasıyla yaklaşık 30 ürünün bizzat köylülerimiz tarafından üretilerek pazarlanmasını da köylülerimiz adına yaparak tüketicilerimize tamamen doğal ürünler sunmayı sağlayacağız. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."
Vali Sezer, konuşmaların ardından bulgur ve salça kaynatılan, yufka ekmek açılan ve kışlık kurutmalık ürünlerin sergilendiği alanları ziyaret etti.
Ürünleri hazırlayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Sezer, daha sonra aşure kazanının başına geçerek aşure dağıttı.
Çamurlu Eller Kop İle Düşler Kuruyor Atölyesi'ni de gezen Sezer, yetkililerden bilgi aldı.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ile çiftçiler katıldı.
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Keskin'de kış hazırlıkları ve aşure etkinliği düzenlendi
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