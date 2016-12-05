Keskin'deki öğrenci yurtları denetlendi

KIRIKKALE (AA) – Keskin ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel yurtlar denetlendi.

Keskin Belediye Başkanlığı zabıta, imar iskan ve fen işleri ile itfaiye müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yurtlarda görülen eksiklerin giderilmesi istendi.

Denetimde özel yurtlarda yangın merdivenlerinin bulunduğu, ancak ısıya duyarlı yangın sensörlerin olmadığı, yangın tüplerinin kullanım sürelerinin geçtiği ve durmaları gereken yerlerde olmadığı tespit edildi.

Tespit edilen bu eksikliklerin bir hafta içerisinde giderilmesi istenerek, üzücü olayların tekrar meydana gelmemesi için denetimlerin her ay rutin olarak yapılacağı belirtildi.