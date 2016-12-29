Keskin'den Haleplilere yardım

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde vatandaşların desteğiyle Halepliler için toplanan 2 tır un dualarla bölgeye gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Keskin Şubesi tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar için Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Müftüsü Bekir Gerek ve ilçe sakinleri katıldı.

Milletvekili Öztürk, Keskinlilerin yaptığı bu yardımın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Yıldırım da Halepli kardeşleri için her zaman yardıma hazır olduklarını ve 2 tır unu göndereceklerini ifade etti.

Okunan duaların ardından un yüklü tırlar Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.