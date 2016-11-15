Ketenli Mahallesindeki parka şehidin ismi verildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit düşen Piyade Onbaşı Hüseyin Kavalbacak’ın adı Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi kadar Ketenli Mahallesinde yaptırılan parka verildi.

Piyade Onabaşı Hüseyin Kavalbacak’ın isminin verildiği park düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehit Babası Ali Kavalbacak’ın şehit düşen oğlu Hüseyin Kavalbacak namına Ketenli Mahallesinde verdiği yemeğe katılan ilçe protokol üyeleri, daha sonra Seydişehir Belediyesi kadar yaptırılarak hizmete sunulan Şehit Hüseyin Kavalbacak parkını açılışına geçti. Parkın açılışına, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Meclis Üyeleri, Seydişehir Belediyesi bölüm müdürleri ve davetliler katıldı.

“Rabbim hiç bir anne ve babaya böyle bir eziyet yaşatmasın” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Engebeli bir coğrafyadayız. Dünyanın gözbebeği olan bir coğrafyadayız. Birilerinin az kalsın kalbini sökerek yerleştiğimiz bir coğrafyadayız. Bununda bin yıldır bedelini ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz’’ dedi.

Bu süreçte düşmanların kimler olduğunu öğrendiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Bize dost gibi görünenlerin kimlerin yanına yer aldığını görür görmez artık kimlerin dost, kimlerin düşman olduğu belirlenmiş oluyor. Kimler yanımızda, kimler karşımızda. Biz de bir şehitlik kavramı var. Peygamberlerden sonraki gelen ikinci makam… Cenab-ı Yargı ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler lakin sizler bilemezsiniz’ buyuruyor. Şehitlerimizi bu toprak uğruna, inancımız uğruna, kitabımız uğruna veriyoruz. İnşallah bu karanlıkların sonu gelecek. Şafağın sökmeye başladığı ışığın görünmeye başladığını düşünüyorum. Şehitler ölmez, fakat biz onları ad olarak da gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Şehidimizin dünyasal olarak isminin yaşaması gerekiyordu. Mahallemize hayırlar getirmesinin diliyorum. Bahtı Açık olsun” diye konuştu.

Bu vatan için herkesin başını koyduğunu ifade eden Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, “Şehitlik herkese gelebilir. Bu vatan için ne olursa olsun hepimiz elimizden geleni yapacağız. Yılmadan ardına kadar devam edeceğiz. Allah o makama bizleri de eriştirsin ben Canı gönülden kendimde istiyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Kaymakam Özyiğit, Belediye Başkanı Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Konurer kadar Şehit Piyade Onbaşı Hüseyin Kavalbacak’ın isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.