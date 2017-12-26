KGTÜ’de Kudüs Konferansı

Programın açılış konuşmasını yapan KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, tarih bilincinin ülkelerin geleceği ve kalkınması açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Kudüs, dünya barışının sağlanması açısından sadece ülkemizin ya da İslam dünyasının değil, tüm dünyanın sorunudur. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle birleşmiş Milletlerde (BM)Kudüs konusunda yapılan oylamada 128 ülkenin evet, 35 ülkenin çekimser ve yalnızca 9 ülkenin ret oyu kullanması, bunun en iyi göstergesidir” dedi.

“Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi tesadüf değil”

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Bahattin Demirtaş, Kudüs’ün dini hüviyeti, tarihsel görevi ve jeopolitik konumu açısından mukaddes bir şehir olduğunu belirterek, “Kudüs, 636 yılında Hz. Ömer tarafından Bizanslıların elinden alınarak İslam devletinin topraklarına dahil edilmiştir. 1099 yılında haçlı orduları tarafından işgal edilen şehir, 1187’de Selahaddin Eyyubi tarafından tekrar İslam hakimiyetine kazandırılmış ve böylece bir nefes almıştır. 1516’da Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Kudüs ve çevresi, 1917 yılında 1. Dünya Savaşı ile İngilizlerin eline geçti. Kudüs’ün düşmesinden tam yüz yıl sonra, yine Aralık 2017’de, ABD Başkanı D. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi tesadüf olamaz. İngilizlerin 1948 yılında Filistin’deki manda yönetimine son vermesiyle İsrail devleti kuruldu. O günden bugüne Kudüs’te Müslümanlara yapılan haksızlık yeni bir aşamaya taşınmak isteniyor ancak buna karşılık İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerin üye devletlerinin çoğu hak ve adaletin yanında yer aldı” şeklinde konuştu.

Programda, “Kudüs’ün 100 Yıllık Hüznü” belgesel gösterimi de yapıldı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde düzenlenen “Kudüs’ün 100 Yıllık Hüznü” konulu konferansa KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.