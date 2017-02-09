KHK ile yapılan düzenlemelere tepki

– Eskişehir’de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinde görevli öğretim üyelerinin ihraç edilmesini protesto etti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinde görevli öğretim üyelerinin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda bir araya gelen KESK’e bağlı Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi üyelerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve üniversite öğrencileri, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla bir süre slogan attı.

Grup adına açıklama yapan, Eğitim Sen Şube Başkanı Serkan Demir, 7 Şubat’ta OHAL kapsamında yayınlanan kararname ile 2 bin 585’i Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 330’u yükseköğretim kurumlarında olmak üzere 4 bin 464 kamu personelinin görevlerinden ihraç edildiğini anımsattı.

İhraç edilen söz konusu kişilerin eğitimci ve bilim insanları olduğunu ifade eden Demir, yaşanan bu olayları farklı noktalara çekilmemesi gerektiğini kaydetti.