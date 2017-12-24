KHK’da kaç kişi ihraç edildi? Son KHK kimler ihraç edildi? İşte ihraç edilenlerin tam listesi
OHAL’in devam ettiği bir süreçte düzenlenen 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile toplam 2 bin 76 kişi kamudan ihraç edildi. Böylelikle uzun bir aradan sonra büyük miktarda kamu görevlisi ihraç edilmiş oldu. Birçok kamu görevlisi görevine iade edildi. Son KHK düzenlemesi ile taşerona ise 90 gün içinde kadro müjdesi çıktı.
KHK’da kaç kişi ihraç edildi? Son KHK kimler ihraç edildi?
OHAL kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığından 350, Diyanet İşleri Başkanlığından 341, Adalet Bakanlığından 245, Dışişleri Bakanlığından 10, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Milli Eğitim Bakanlığından 392, Milli Savunma Bakanlığından 21, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 155, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 155, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 327, TÜBİTAK’tan 45 kişi olmak üzere toplam 2 bin 76 kişinin kamudaki görevine son verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 17, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 2 kişinin rütbeleri alındı.
7 dernek, 7 vakıf, 2 yerel gazete ve bir sağlık kuruluşu kapatılırken, daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı’nın yeniden açılması kararlaştırıldı.
Almanya, İngiltere ve ABD’de öğrenim gören 6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.
İte ihraç edilenlerin tam listesi
1 SAYILI LİSTE İHRAÇ EDİLEN PERSONEL
3 SAYILI LİSTE RÜTBESİ ALINAN PERSONEL
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