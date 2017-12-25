KHKdaki o maddeyle ilgili konuştu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, KHK’da yer alan 121. madde ile ilgili, “15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur” dedi.