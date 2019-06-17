Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
SİVAS (AA) – Sivas'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 121 gaziye madalya ve beratları verildi.
Sivas Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 121 gaziye madalya ve beratlarını vermek için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nda 36 bin askerin yer aldığını anımsatan Ayhan, "Bu tören çok anlamlı ve çok önemli. Bugün bu bayrak dalgalanıyorsa ezan dinmiyorsa aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin katkısı var." dedi.
Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık ve sıhhat dileyen Ayhan, şunları kaydetti:
"45 yıl sonra Kıbrıs Türk Devleti tarafından şehit ve gazi statüsünün kazandırılması ve bu beratların verilmesi çok anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bu manada bir hassasiyeti var, özellikle gazilerimize, şehitlerimize ve ailelerine karşı devletin yapması gereken ve daha fazlasını da yapan bir devletiz. Eğer büyük devletsek, geçmişimizle bağımız güçlüyse, geleceğe de büyük bir özveriyle, güvenle bakabilmemiz için öncelikle bu tür fedakarlık yapanların hem kendilerini hem de ailelerini asla unutmamız lazım. Tüm kurumlarımızla beraber milletimizin bize emaneti olan şehit ailelerimize sahip çıkacağız. Gazilerimiz ve ailelerine de aynı anlayışla sahip çıkacağız. Devletler semboller üzerine kurulur, hizmet etmiş, fedakarlık yapmış, gözünü kırpmamış sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırlarını değil, başka coğrafyalarımızda da hizmet etmiş insanları da unutmamız gerekiyor. O manada bu törenleri çok anlamlı görüyorum."
Konuşmaların ardından Vali Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan tarafından gazilere madalya ve beratları verildi.
Törene gaziler ve aileleri katıldı.
-
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
-
Yozgat'taki dolu ve sel
-
Eskişehir'de şiddetli yağış
-
Aysu'nun Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu
-
KKÜ Maliye Bölümü mezuniyet töreni
-
Başkan Bayındır yamaç paraşütçüleriyle buluştu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]