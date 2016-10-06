Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
06 Ekim 2016 Perşembe, 09:55
NEVŞEHİR (AA) – Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak “Gazi” ünvanı alan 63 yaşındaki İbrahim Şermet yaşamını yitirdi.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşamını sürdüren Şermet için ilçede askeri tören düzenlendi.
Merkez Cami’de kılınan cenaze namazının ardından naaşı askerlerin omzunda taşınan İbrahim Şermet, Avanos Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Şermet’in ailesi, yakınlarının yanı sıra, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Avanos Kaymakamı Mustafa Eldivan ve askeri yetkililer katıldı.