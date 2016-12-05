Kıbrıs Türkiyenin ön cephesidir

İstanbul Aydınlatılmış Üniversitesi’nde Akıl ve Hareket Kulübü “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Sorunu” adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak “Gazi” unvanı ile onurlandırılan emekli yarbay ve Yazan Atilla Çilingir hatip olarak katıldı.

Konuşmasında Kıbrıs’ın Türkiye için önemine aksan yapan Atilla Çilingir, “Niçin Kıbrıs adası bu değin kayda değer? bir defa 1930’lu yılların ortasına gittiğiniz zaman Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün harp akademileri öğrencileriyle beraber Antalya’da Toroslar bölgesinde bir tatbikatta o istikameti gösterip bir sorusu olur: ‘Kıbrıs adası niçin bu kadar manâlı?’ diye sorar. Aldığı cevabı yeterli bulmayan Büyük Önderimiz şunu söyler: ‘Kıbrıs adası elimizde olduğu sürece biz milletlerarası kara sularına açılabiliriz. Kıbrıs adası elimizde olduğu sürece Türkiye’nin güneyden kuşatılmasını önleyebiliriz.’ Onun için Kıbrıs Türkiye’nin ön cephesidir. Onun içindir ama zaten taa 1878’den 1974’e değin geçen o vakit zarfında Kıbrıs adası ile olan ilişkilerimizi orada yaşayan yurttaşlarımızla olan bağlarımızı katiyen koparmamışız,” diyerek şunları söyledi: “Zaten Kıbrıs adasının 1571’li yıllardan gelen çok önemli bir özelliği de var. 307 yıl Osmanlı’nın orada hâkimiyetini görürüz. Hakkın hukukun medeniyetin ne olduğunu bizim atalarımız onları intikal ettirmiş ve adada yaşayan dört farklı medeniyete misal olmuştur. Dolayısıyla 1878’de o toprakları terk eden Osmanlı, İngiliz müstemlekesi olarak adayı oraya bıraktıktan sonradan, taa 1974’e kadar geçen sürede orada yaşamış Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Türk halkının gerçekten anavatana olan bağımlılıklarından hiçbir şey kaybetmediklerini anavatana olan özlemlerini her zaman canlı tuttuklarını görürüz. Bunun en kayda değer tarihteki yansımalarından bir tanesini 1963 olayları. sonra da 1 Ağustos 1958’de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı. Dolayısıyla 20 Temmuz 1974’e dek geçen süreçte adadaki Türklerin canını malını namusunu koruyan ve Türkiye’den dışarı giden subayların, astsubayların orada görevli yer altı örgütüne emir komuta etmesiyle şanlanan bir tarih yaşanmıştır orada.1958’den 1974’e kadar geçen süre Türk Mukavemet Teşkilatı’nın izleridir.”

“Başlıca hedefi Türkleri topyekûn ortadan kaldırmaktı”

“Sahiden 1955 yılında EOKA’nın kurulmasıyla beraber bilhassa İngiliz müstemlekesi ya da İngilizlere aleyhinde bu kargaşayı yaratan Rum toplumu hedefinde daima Kıbrıs Türkü’nü görmüştür” diyerek sözlerine devam eden Çilingir, “21 Aralık 1963’ün o Kanlı Noel gecesinde 103 tane Türk köyü yakıp mahvolmuş o gece yalnızca o gece 400 tane Kıbrıs Türk vatandaşı öldürülmüş pek birçok da kayıplara karışmıştır. Ondan sonra başlayan süreç adada büyük bir göçün göç dalgasının daha doğru ifadeyle dağınık yaşamış Kıbrıs Türklerinin daha emniyetli, her zaman birlikte yaşayabilecekleri bölgelere göç başlamıştır. 15 Temmuz 1974’te gerçekleşen o darbenin esas hedefi Türkleri topyekûn ortadan kaldırmaktı. Kayda Değer olan Kıbrıs Türkü’nün topyekûn ortadan kaldırılmasını durdurmak adanın Yunanistan’a ilhakına mâni olmaktı. Bu amaçla Cumhuriyet tarihinde ilk önce TSK, kendi milli menfaatleri için uluslararası camianın tüm aleyhinde koymasına karşın ABD diğer garantör ülke İngiltere’nin Yunanistan’daki cunta zaten bu işin bütün karşısındaki hasım, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda son beş yıldır Kıbrıs adasının etrafında tespit edilmiş doğalgaz ve petrol yataklarında da söz eden Çilingir, “Ortadoğu platosuyla eşdeğer özellikte ve nitelikte petrol yatakları var. Buradaki enerji kaynaklarının İsrail, Suriye ve Avrupa üçgeninde bir şekilde ya bir enerji hattıyla veya tankerlerle taşınması savaşı var. Onun içindir ancak BM’nin açık havada bir kuruluş hiç gündemde yokken olmaması gerekirken 2004 öncesinde birdenbire adaya çörekleniverdi. AB’nin Kıbrıs ile ilgili hiçbir inisiyatifi olamaz. Çünkü bu olayın, bu uluslararası meselenin tarafı da değildir. Hiçbir layık uğruna Kıbrıs Türkü egemenliğinden bağımsızlığından vazgeçmez. Bu hatayı bir kere yaptı. Ondan sonra neler yaşadığını biliyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

