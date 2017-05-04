Kıbrıs’ın en büyük ve en modern spor salonu açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya kadar, yeni Fitness Merkezi, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla kaliteli ve bilinçli spor hizmeti verecek. Merkezde, son teknoloji ürünü kardio cihazları ile fitness, step, aerobic, spining, TRX, Kangoo Jumps, Total Body, uzakta doğu sporları ve daha çok bir branşta hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunacak.Fitness merkezi; çoğu spor branşı yanına, sporcu beslenmesi ve ürünleri, diyetisyen hizmeti, Çocuklar vekadınlara Özel Bölümler ile Özel Gereksinimli Bireylere uygun hizmet verecek.

Spor ve dinç yaşam merkezi haline varmak hedefleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sıhhat ve Kondisyon Merkezi Müdürü Turgut Zabit, 3600 metre kareden oluşacak olan ve dünyanın sayılı spor merkezlerinden biri olarak gösterilecek çağdaş spor ekipmanlarıyla donatılmış merkezin yakın zamanda açılmasını hedeflediklerini söyledi.Spor Salonu’nun kalitesi ve hizmetleriyle büyük ayrım yapacağını ifade eden Zabit, “Öğrencilerimize, personelimize ve halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için böyle bir yatırım yapıldı” dedi.

Zabit, çağdaş spor ekipmanlarıyla donatılmış spor salonunda forma girmek, kondisyonu artırmak, kasları güçlendirmek, dinç yaşamak, güçlü olmak ve eğlenmek gibi amacı ne olursa olsun spor yerine getirmek isteyen herkese değişik alternatifler sunacağını belirtti.

Diyetisyen Eşliğinde Özel Yemekler

Beslenme Uzmanı Hizmetinin verileceği merkezde, spor yapan kişilere karşın beslenme uzmanı tarafından hazırlanan özel yemekler de bulunacak. Dileyen kişiler, spor sonrası merkezde istediği saatte yemek yiyebilecek.

Fitness Aletleri Dünyanın En İyi Markalarından Panatta’dan oluşacak

Spor salonuna kurulacak olan yeni fitness aletleri ise meşhur İtalyan markası Panatta’dan oluşacak. Otomotiv devi Ferrari’nin de tasarımcısı olan Pininfarina göre tasarlanıp çizilen ve dünyanın en iyilerinden olan Panatta ürünleri, kalitesi ve gizli kullanımıyla dikkat çekiyor. Spor yapan şahısların adale gruplarını daha iyi çalıştırmasına asistan olan Panatta marka aletler, sakatlık sorununu da ortadan kaldıran özelliğe sahip.

Çocuklar ve kadınlara özel bölümler

Halka, öğrencilere ve personeledaha iyi hizmet sunabilmek nedeniyle yapı edilen spor salonunda tercihe tabi olarak sadece kadınlara özel fitness bölümü de bulunacak. Yeni spor salonunda çocuklar da unutulmadı ve çocuklar için bambaşka çocuk cimnastiği ve çocuk fitness bölümü yapıldı. Bölüm tasarlanırken zeminden, alıştırma aletlerine ve uzman eğitmenlere dek her şey çocukların güvenliği için en ön planda tutuldu. Büyükler gibi Panatta ürünleriyle spor yapabilecek olan çocukların yürüyüş bantları ve ağırlık aletleri de kalitesiyle dikkat çekiyor. Çocuklarını güvenebilecekleri huzurlu bir ortama ve görevli uzman personele bırakabilecek olan aileler, memnuniyetle ailece spor yapma fırsatı da bulabilecek.

Özel gereksinimli bireyler unutulmadı

Özel gereksinimli bireyler, kendileri için özel olarak hazırlanan programlarla uzman eğitmenler göre antrenman yapabilme olanağına sahip olacaklar.

Sayısız branşlarda hizmet

Yeni fitness merkezinde çoğu spor branşı da yer alacak. TRX, Kangoo Jumps, Total Body, Plates, Yoga, Functional Balance, X Body, Zumba, Spinning, Boks, Brazilian jiu jitsu, Shotokan karate, Kettlebell, Cimnastik gibi sayısız seans gruplarının yer alacağı merkezde okul öğrencileri için dans eğitimleri de verilecek.

Sağlık ve kondisyon merkezi yola devam edecek…

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde halen hizmette olan ve Kıbrıs’ta en çok seans grup egzersizlerini sunan Sağlık ve Kondisyon Merkezi ise aynı şekilde faaliyetlerine devam edecek.

