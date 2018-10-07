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Kick Boks Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

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Spor - 7 Ekim 2018 13:15 A A

NİĞDE (AA) – Kick Boks Milli Takımı, 13-21 Ekim tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Niğde'de kampa girdi.

Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyor.

Milli takım antrenörü Nuri Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 53 sporcu ile Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüklerini, organizasyonda üç kategoride yarışacaklarını söyledi.

Gençlerde elde ettikleri başarıyı büyüklerde de göstermek istediklerini aktaran Bayrak, "20 kadın, 33 erkek sporcu ile Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na gideceğiz. Hedefimiz geçen yılki başarılarımızın üstünde bir başarı elde etmek. Yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz ve Slovakya'da bayrağımızı dalgalandıracağız." diye konuştu.

Diğer bir milli takım antrenörü Hüseyin Oflu da sporcuların moral ve performansının çok iyi olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi yine madalya avcılığı yaparak madalyaları toplayacağız. Niğde'de çok verimli bir çalışma ortamı var. Slovakya'dan geçen yılki başarılarımızı artırarak dönmeyi hedefliyoruz. Kick Boks Milli Takımı olarak çıtamızı her yıl yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor - 13:15 A A
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