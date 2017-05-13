Kılıçdaroğlu, Arı İnan’ı ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’ın kızı Arı İnan’ı Çankaya’daki evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına tanımlama yapan Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt’a ilişkin, “Biz kendi tarihimize, kendi kültürümüze, bu ülkeye hizmet eden herkese saygı göstermek zorundayız. Bu saygısızlığı benimsemek olası değildir” diye konuştu.

Süleyman Yeşilyurt’a toplumun her kesiminden tepkiler geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Salı günü yaptığım konuşmadan sonradan Arı Bayan beni aradı, nehir içmeye davet etti. Kendisini tanımaktan son derece mutlu oldum. Aileye defalarca saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuk Böke – Mustafa Apaydın