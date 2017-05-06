Kılıçdaroğlu, DİSK, KESK, TMMOB, TTB başkanlarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Ulus Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) , Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanlarını parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Ankara milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan da hazırlanmış bulundu.