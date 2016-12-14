Kılıçdaroğlu: Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılmıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Veznedar ve öteki partililerle birlikte patlamanın olduğu yere gelerek karanfil bıraktı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, terör konusunda toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı olduğunu belirterek, “Terör kimden nasıl gelirse gelsin, teröre aleyhinde durmak, terörü lanetlemek hepimiz vicdani borcudur. Terör bir insanlık suçudur, insanlık suçuna karşı hepimizin müşterek konuşma takınması gerekli. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır. Çünkü polis bu milletin vicdanıdır. Biz sokaklarda sıcacık gezelim, evlerimizde rahat uyuyalım diye bizi bekleyendir. Ona yönelik her baskı millete yönelmiş şiddettir. Hepimiz terör kimden gelirse gelsin düşey duracağız. Teröre teslim olmayacağız, emniyet güçlerimizin arkasından olacağız. Onların moral desteğe ihtiyacı var, o desteği ardına kadar vereceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Polis arkadaşlarımız onurları ile atama yapıyorlar, onların yeri bizim yüreklerimizdedir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sonradan terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’taki saldırıda yaralananları çare gördükleri hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve tedavileri sürekli hastaları ziyaret etti. Partililer eşliğinde Çapa’da yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasatanesine gelen Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında hastane yetkilileri eşlik etti. başlangıçta acele serviste yatan hastaları ziyaret eden Kılıçdaroğlu arkasında ortopedi ve travmatoloji bölümü ve göz hastalıkları bölümüne giderek hastalar hakkında yetkililerden veri aldı.

Kılıçdaroğlu, takriben 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.