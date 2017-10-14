Kılıçdaroğlu’na taziyede özçekim ısrarı

CHP İl Genel Meclisi eski üyesi Hacı Tanrıbuyurdu’nun amcasının oğlunun taziyesi için Kırşehir’e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aile ile görüşerek başsağlığında bulundu. Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Hüseyin Öztaber’in ailesiyle görüşen CHP lideri, baş sağlığı evinde Kur’lahza okunmasının yemek yemek yedi. Basına kapalı geçen yemek sonrası taziye evinde bulunanların taleplerini alan Kılıçdaroğlu, kendisi ile selfie çekmek isteyen aşçıları da kırmadı.

Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Baş Danışman Cengiz Topel, Yeni Semt Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, İl Başkanı Yılmaz Varlıklı eşlik etti.

CHP lideri Kırşehir’den Ankara’ya hareket etti.

Abdurrahman Dulkadir – Enderhan Öz