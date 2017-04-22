Kılıçdaroğlu’ndan ’23 Nisan’ mesajı

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Bağımsızlık ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “23 Nisan 1920, milletimizin azim ve kararlılıkla egemenliğini eline aldığı; işgal ve esaret zincirlerini kırdığı, kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günün önemini, ’23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Tüm bir âlem-ı husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisini vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikayı açıklama eder’ vecizesiyle vurgular. Temsil ettiği bu değerlerle 23 Nisan, milletimizin özgürlük ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu mirasın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi’nin timsali olduğu milli egemenliğe, demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkma göreviyle karşısında karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Halk Partisi, tarihten aldığı sorumlulukla, ilk olarak egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün yasal araçlarla mücadelesini sürdürecektir. tekrar tekrar olduğu gibi sonunda şampiyon milletimiz, milletimizin hakları ve adaletin güvencesi olan hukuk devleti olacaktır. Bu düşüncelerle, milletimizin 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu, saray veya kişide değil millette olduğu; çocuklarımızın geleceğine adanmış nice yıllar diliyorum.”

Goncagül Özcan