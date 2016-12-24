Kılıçdaroğlundan "İsmet İnönü" mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 43’üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bir memlekette namuslular, namussuzlar dek gözü kara olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur” sözü hayat hikâyesinin özetidir. Hayatı baştan başa namus timsali olmuş ve cesurca haksızlıkların aleyhinde durabilmiştir. Yemen’den Kafkaslara değin tüm coğrafyamızda, bir cepheden diğerine koşarak geçirdiği ömrünü, vatan topraklarını korumaya vakfetmiştir. Sefalet, yoksulluk ve türlü savaşlarla mahvolmuş ve bitkin düşmüş milletimiz, işgalle karşısında karşıya kaldığı zaman “Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecektir” inancıyla Anadolu’ya gelmiş, varlığını milletimize adamıştır. Tarihimizin en çetin döneminde, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yenen İnönü Zaferi’ne imza atmış, kurtuluş umuduna şiddet kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

“Büyük Atatürk’ün önderliğinde elde ettiğimiz zaferden sonra Lozan’da diplomasi tarihimizin en büyük zaferine de imza atmıştır” diyen Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi’nde Lozan’ın ne kavrayış geldiğini kendisi şöyle ifade eder; “Birlik ve bütünlük içinde bir vatan; içerde yabancılara karşısında doğal olmayan yükümlülüklerden ve hükümet içinde hükümet ifade eden dâhili ayrıcalıklardan uzaktan bir gidişat; gayri tabiî malî yükümlülüklerden kurtulmuş bir hal, haklı müdafaası mutlak, menabii mebzul ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye’dir. O Türkiye’yi bu antlaşmalar açıklama ve tavzih etmektedir.” Ülkemizi İkinci Dünya Savaşı’nın dıştan tutmuş; elindeki güçleri daima daha fazla demokrasi ve serbest için kullanmış, fazla partili demokrasiyi ülkemize getirerek, çağdaş uygarlık seviyesine erişmek yolunda manâlı bir adım atmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık dâhil elde etmek üzere çok büyük yetkilerle geldiği makamları kişisel çıkarı için değil millete hizmet için kullanmıştır. Millete ait olan yetkilere el atmamış, bütün gücü ve kuvveti tek elde toplamamış, bilakis milletin, yetkilerini fazla partili demokrasiyle daha etkin kullanabilmesinin önünü açmıştır. İsmet İnönü, haksızlıklar karşısına dikilen milletin, cesur ve namuslu bir kahramanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Atatürk’ün tabanca arkadaşı, Kurtuluş Savaşı Kahramanı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü’yü, vefatının 43’üncü yılında rahmetle anıyor, onun izinde gitgide artarak bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Pelin Üzek