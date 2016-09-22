Kılıçdaroğlu'ndan 'KHK' açıklaması

ANKARA (AA9 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “KHK’lerin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündüğümüz bölümlerini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. MHP itiraz edebilir.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi Şehit ve Gazi İşleri Koordinasyon Merkezi’nin düzenlediği yemekte gazilerle bir araya geldi.

Yemeğe gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “KHK’leri cuma günü Anayasa Mahkemesine taşıyacak mısınız ve MHP’nin bu konuda uyarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, “KHK’lerin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündüğümüz bölümlerini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. MHP itiraz edebilir. 1990’larda iki kez gitmiş, Anayasa Mahkemesi bu konuda iki kez karar vermiş.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ifadesinin Anayasa’nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeleri arasında yer aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Yani Türkiye bir hukuk devletidir. OHAL de hukuk devleti içerisinde yapılmak zorundadır. Niçin OHAL’a ihtiyaç duyuluyor, çünkü ‘Türkiye olağanüstü hal bir dönem yaşıyor ve bu dönemi aşmak için olağanüstü hukuka ihtiyacımız var’ deniyor ama bu hukuk Anayasa’ya aykırı olamaz. Bu yetki Anayasa’dan kaynaklanıyor. ‘Ben olağanüstü hal yetkisi aldım, olağanüstü hal bittikten sonraki dönemleri de düzenlerim’ derseniz bu Anayasa’ya aykırıdır. O zaman siz Parlamentoyu devre dışı bırakmış oluyorsunuz.

Diyelim ki herhangi bir bakanlık yeni kurulacak veya bir şube kurulacak veya kamuda yeni bir tüzel kişilik oluşturulacak, bunun adresi TBMM’dir. Bunları Meclis kurar, yeni bir bakanlık kurulacaksa bunu Meclis kurar, yeni bir mahkeme türü oluşturulacaksa yargılamayla ilgili kurallar konulacaksa bu TBMM’nin işidir, Bakanlar Kurulunun değil. Olağanüstü hal dönemlerinde yürütme organına deniliyor ki yine o yetkiyi parlamento veriyor, ‘Bu dönemi öyle kullanacaksın ki kısa süre içerisinde Türkiye’yi olağan sürece taşıyacaksın.’ Sen olağan sürece taşırken olağanüstü hukuku da olağan sürece taşımayacaksın, Anayasa’nın temel kuralı bu. Dolayısıyla bunu biz böyle gördüğümüz için Anayasa Mahkemesine taşıyoruz ki geçmişte de taşınmış ve Anayasa Mahkemesi bizim düşündüğümüz gibi kararlar vermiş.”

“Ekonomide sorun var”



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Başbakan’ın açıkladığı kredi kartı borçlarının 72 aya çıkartılması, 9 ay olan taksitin 12 aya çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlarken de ekonomide ciddi sorunlar olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Ekonomide ciddi bir sorun varsa bu sorun aşılmaya çalışılıyor ama bu kredi kartı taksidini artırmakla veya bazı alacakları daha uzun süreli takside bağlamakla çözülecek bir sorun olmanın çok daha ötesindedir. Çünkü olayı temelden ele alacaksınız, gerekli reformları yapacaksanız, halka umut vereceksiniz, toplumda bir olağan döneme geçtik diye bir algı yaratacaksınız. Bu olağanüstü koşullarda iş dünyasında pek çok kişinin mal varlığına el konulurken bankalara talimat verilip ‘Aman bunlara kredi açmayın’ diye pek çok şey söylenirken ekonomik düzelme olmaz. Sadece içeride değil dışarıdan da Türkiye’ye karşı ciddi bir farklı bakış var. Yasa çıkardılar ve yurtdışındaki kara paranın bile Türkiye’ye gelip aklanmasına imkan sağladılar ona rağmen beklenen olmuyor çünkü Türkiye dışarıya pek iyi bir tablo göstermiyor.”