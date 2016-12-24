Kılıçdaroğlundan Noel Yortusu mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yayımladığı Noel mesajında, “Özü, barış ve kardeşlik olan semavi dinlerin vatanı Ortadoğu coğrafyasına bugün kan ve barut kokusu hâkim. Bu coğrafyanın yanı başında yer alan ülkemiz ise yaşadığı bütün acılara rağmen barışa sahip çıkmaya çalışıyor. Çünkü yaşadığımız bu topraklar, tarih her tarafında birçok öbür inanca ev sahipliği yapan Anadolu, engin bir hoşgörünün, farklılıkları zenginlik kabul eden bir anlayışın sembolü oldu. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu kavrama güçlenerek devam etmiştir. Tüm yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi ya da vicdani kanaate sahip olursa olsun eşdeğer haklara sahiptir. Bu ülkenin sahibi de yurttaşların bana kalırsa kendisidir. Tarihte yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, Cumhuriyetin bu büyük ülküsünü sahiplenen halkımızın kalbinde ayrımcılık, ırkçılık düşünceleri katiyen zemin bulmamıştır. Arkadaşlık, sevgi, müşterek hürmet ve güven hisleriyle birlikte yaşama irademiz güçlüdür. Modern uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefi ama böyle pluralist bir demokratik anlayışın hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortularını kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsilci Noel Bayramının ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Pelin Üzek/İHA)