kilo-almak-isteyenler-dikkat

Beslenme Uzmanı Şeyda Sular, “Bunların başında günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması sonucu kilo alamama durumudur. aynı zamanda metabolik hastalıklar, hipertiroid hastalığı, psikolojik rahatsızlıklara ast iştahsızlık, bağırsak emilim hastalıkları ve aşırı maddi aktivite gibi çoğu niçin kilo alamama sorununu gün yüzüne çıkartır” dedi.

Kilo alamamanın aşağı yatan nedeni çakmak için mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Sular, “Gerekli tüm tahliller yapılmalı tahlil sonuçlarına tarafından besin planı oluşturulmalıdır. Kilo alma sürecinde hedef önüne geleni yiyerek kilo alma yok, doğru besinleri tüketerek alınan kiloyu adale dokusundan olmak yağ dokusunu ideal seviyede tutmaktır” diye konuştu.

Beslenme Uzmanı Şeyda Sular şişmanlamak isteyenlere önerilerde bulunarak, şöyle sıraladı:

“1)Sıradan aldığınız enerjinin günlük 400-500 kcal üstünde almanız gerekir.

2)Ahenkli ve dengeli beslenme koşul. Belli kahvaltıyı atlamadan güne başlayın. Kahvaltınıza ilave 1 kadeh portakal ya da nar suyu ayrıca C vitamini takviyesi hem de kalori takviyesi yapacaktır.

3)Gün içinde ara öğün mutlaka yapın. Bu ara öğünlerde yağlı tohumlar, kuru-yaş meyveler, dinç yağlar taşıyan avokado fazla güzel bir seçim olacaktır.

4)Ana öğünlerinizde belirlenmiş protein ve karbonhidrat kaynağını birlikte tüketin. Mesela ızgara balık yanında bütün buğday makarna yada tam buğday ekmek, kırmızı etin yanına bulgur pilavı tüketebilirsiniz. Minik porsiyonlarla hızlı bir şekilde doyan bireyler yemeğe çorbayla başlayarak midesini doldurmaktansa yemek yemek bittikten sonradan tüketmeleri dürüst bir tercih olacaktır.

5)Yulaf zayıflatır diyenler tersine içten ve vaktinde tüketildiğinde dinç bir şekilde kilo alımı sağlamaktadır. Akşam yemeğinden sonra uyumadan 2 saat önce yulaf, süt ve meyve karışımı sizin için dinç, lifli bir ara öğün olacaktır.

6)Küçük hacme büyük kaloriye sahip sağlıklı besinleri tüketin. Mesela kahvaltıda 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi ya da tahin tüketin. Peynirinizin üstüne ya da yemeklerinize keten tohumu serpin.

7)Yemek Yemek sırasında ya da öncesinde su tüketmekten kaçının. Erken doygunluk şehvetli verecektir.

8)Spor yapmaktan kaçınmayın. Hafif adale egzersizleriyle kas kütlenizi daha seri arttıracaksınızdır. Spor öncesi protein ve karbonhidrat içeren bir ara öğün sonrasında proteinden varlıklı bir ana öğün tercih edin.

9)İştahınızı arttırmak için baharatlardan yardım alın. Yemeğinize ekleyeceğiniz kırmızı toz biber, kimyon, kişniş, anason ve zencefil daha iştahlı olmanıza asistan olacaktır.

10) En önemlisi çoğu kez tartıya çıkmayın ve pes etmeyin. Kilo alma süreci uzun bir süreçtir ve motivasyon fazla önemlidir. Pes etmeden yolunuza devam edin ve belirli bu yolda bir bilirkişi diyetisyenle çalışın”