kilosu-3-bin-500-euro

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Trüf mantarı fazla kolay bulunabilen bir mantar değildir. Fazla ince araştırması vardır. Bunun için özel koku alabilen köpekler eğitilir” denildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nce Trüf Mantarı Eylem Planı zarfında Alaplı ormanlarında trüf mantarı tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan incelemeler neticesinde dünyada ‘siyah elmas’ ve ‘kralların yiyeceği’ olarak adlandırılan güz trüfü, T.nitidum ve T.excavatum türleri bulundu.

Zonguldak Orman Alan Müdürlüğü göre Alaplı’da saptama edilen trüf ormanı koruma altına alındı. Yetkililer göre yapılan açıklamada, “Trüf mantarı çok basit bulunabilen bir mantar değildir. Fazla ince araştırması vardır. Bunun için özel koku alabilen köpekler eğitilir. Çalışmalarımız neticesinde, Alaplı ilçemizde Osmanlı köyü sırtındaki ormanlık alanında zengin trüf sahaları saptama ettik. Bu trüf mantarı ile ilgili önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarımızda yaygınlaştırılması için çalışmamız olacak. Hem ülke, ayrıca de o bölgedeki yöre halkına hesaplı anlamda katkı maddesi sağlaması hususunda tasarlama çalışmaları yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Alaplı’nın bazı bölgelerinde trüf ormanı bulma çalışmalarının devam ettiği, araştırmalar neticesinde ortaya çıkacak trüf ormanlarının koruma altına alınacağı belirtildi. ‘Siyah elmas’ olarak adlandırılan mantarın kilosu türüne tarafından 3 bin 500 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Yumruk şeklinde yetişen mantar, toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetişiyor. Mantar, etten daha fazla protein taşıyor.

Az yer alan trüf mantarı, ilk kez Fransız Kralı I. Fransuva’nın sofrasına sunuldu. Eksik bulunması nedeniyle yalnızca kralların yiyebileceğine dair kanun çıkartıldı. Avrupa mutfağının vazgeçilmezi olarak görülen trüf mantarı yöre halkına da büyük katkı maddesi sağlayacak.

Ertuğrul Yüksel