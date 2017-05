ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Terör örgütüyle verilen mücadelede şehit olan “kahramanlar”ın anne ve eşleri, Anneler Günü’nü, evlatları ve sevdiklerinin acısıyla buruk ama gururla karşılıyor.

Hakkari’nin Alandüzü bölgesinde 1994 yılında terör örgütü mensupları tarafından askeri helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan Jandarma Pilot Albay Yusuf Turgut’un eşi Zerrin Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve iki çocuğunun babasının şehit olmasından dolayı boyunlarının bükük olduğunu söyledi.

Evin aile reisinin bir sabah evden çıkıp, akşam dönmemesinin büyük bir eksiklik ve acıya neden olduğunu anlatan Turgut, şöyle konuştu:

“Bu bizim için büyük bir yıkım oldu. Devletimiz bize her zaman maddi ve manevi destek oluyor. Şehit anne ve eşi için yine de zor bir durum. Aslan gibi gençleri toprağa vermek çok zor. Allah kimseye yaşatmasın. Terör olaylarının bitmesini istiyoruz. Devletimiz son dönemde terör konusunda çok hassas. İnşallah bu olaylar bitecek ve herkes huzura erecek. Yuvalar yıkılmasın, anneler ağlamasın, bebekler babasız kalmasın. Böyle güzel günlerde hiçbir annenin üzülmesini istemiyoruz.”

– “Anneler Günü’nde özel şeyler yapardı”

1992 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Ahmet Koç’un annesi Saniye Koç ise oğlunun acısını unutamadığını dile getirdi.

Ahmet’in 4 çocuğunun en küçüğü olduğunu belirten Koç, “Babasını önceden kaybetmiştik. Hep arkamdan sarılıp, yanağını yanağıma koyup, ‘Anne üzülme ben varım’ derdi. Anneler Günü’nde özel şeyler yapardı.” diye konuştu.

Koç, devletin terör örgütünü tamamen silmesini istediklerini vurguladı.

– “Vatansızlara inat vatan sağ olsun”

2004 yılında Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan bordo bereli Astsubay İsmail Tetik’in eşi Kader Tetik de şehit eşi olmanın gurur ve onur verdiğini ifade etti.

Şehitliğin çok büyük bir mertebe olduğunu vurgulayan Tetik, şunları kaydetti:

“Kimimiz şehit anasıyız, kimimiz de şehitlerin yetimlerinin anasıyız. Şehitlerin yetimlerinin analarını ve şehit analarını unutmayan herkese teşekkür ediyoruz. ‘Merhamet’ demek, ‘şehit annesi’ demektir. Bütün şehit annelerinin Anneler Günü kutlu olsun. Şehit yetiminin annesi olmak çok zor ama büyük bir görev. Allah onları layıkıyla yetiştirmeyi nasip etsin. Biz de annelik vazifemizi yapıyoruz. Çocuklarımızı vatana, millete ve babalarına layık bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Eşim, özel günleri kutlama konusunda çok hassastı. Mutlu etmeyi çok seviyordu. Vatansızlara inat vatan sağ olsun.”

Tetik, devletin terörün artık canları yakmaması konusunda elinden geleni yaptığını belirterek, Allah’ın devlete ve millete zeval vermemesini diledi.

– “Her şey vatan için”

1997 yılında İstanbul Zincirlikuyu Askeri Lojmanları’nda nöbet tutarken terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Mustafa Çınar’ın annesi Fatma Çınar ise oğlu için bir kitap yayımlayacak kadar şiir yazdığını söyledi.

Oğlu Mustafa’nın şehit olduğu gün 22 yaşında olduğunu hatırlatan Çınar, şöyle devam etti:

“Anneler Günü’nde hediyeler alırdı. Çok candandı. Bambaşka bir çocuktu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Her şey vatan için, vatan sağ olsun. Uğruna ölen olmazsa vatan olmaz. Vatan olmazsa can, canan olmaz. Vatansız millet olmaz. Her şey vatan için. Bir oğlum daha olsa bir daha gönderirim. Hepsinin şehit olacağını bilsem, yine askere gönderirim. PKK’nın kökünün kurumasını istiyorum. Devletimizden Allah ebediyen razı olsun. PKK ile daha önce etkin mücadele edilmemesinin sebebini 15 Temmuz’da öğrendik. Gidip gidip boş dağları vuruyorlarmış. Onlar devletin içinden temizlendikten sonra devletimiz, terörün kökünü getirecek.”

– “Oğlum Anneler Günü’nü asla boş geçirmezdi”

Geçen yıl Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Astsubay Anıl Gül’ün annesi Türkan Gül de buruk bir Anneler Günü’ne girdiğini dile getirdi.

Devletin her zaman yanlarından olduğunu anlatan Gül, “Devletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Hepimizin acısı aynı. Oğlum Anneler Günü’nü asla boş geçirmezdi. Şimdi boşluktayım. Şehit annesi olduğum için gururluyum. Ancak içimde acısı var.” ifadelerini kullandı.

– “Terörün bitmesini istiyoruz”

Geçen yıl Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in annesi Hamide Arıyeşil ise oğlu olmadan ilk kez Anneler Günü geçireceğini aktardı.

Oğluna özlem duyduğunu dile getiren Arıyeşil, “Çok üzüldük, çok yandık. Terörün önüne geçilmesini gerekiyor. Terörün bitmesini istiyoruz. Şehit annesi olmaktan çok gurur duyuyorum. Devletimiz bizi asla yalnız bırakmıyor. Oğlumla bir ünde 3-4 kez konuşurduk. Vatan sağ olsun.” ifadelerini kullandı.