Kimlikli kentler geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘binaların 5 artı 1 esasına göre yapılması’ talimatının ardından şehirleşmede yeni bir dönem başlıyor. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, hayata geçireceği yeni bir projeyle kentlerin 2023 vizyonunu yeniden masaya yatırıyor. Bu çerçevede uygulanacak “Şehrim 2023” vizyonu ile 81 ilin röntgeni çekilecek. Kimlikli kentler olarak da adlandırılan çalışmanın detaylarını gazetemize anlatan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, her şehirde içinde üniversitelerin ve meslek odalarının yer aldığı bir platform kuracaklarını söyledi. Karaaslan “Şehirleri tek tek dolaşacağız ve halka soracağız” dedi.
Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurul üyelerine sunduklarını dile getiren Karaaslan “Açık ve yeşil alan kullanımlarının arttığı, bir takım estetik unsurların daha ön plana çıktığı, herkes için yaşanılabilir şehirler hayalimiz var” diye konuştu.
MİLLÎ MİMARİ DÖNEMİ
Referansı çok güçlü olan Türk medeniyetinin izlerini, gelecek yılların ihtiyaçları ve teknolojisiyle harmanlayacaklarını kaydeden Karaaslan “Belki buna ‘millî mimari dil’ de diyebiliriz” şeklinde konuştu. Karaaslan, ocak ayı itibariyle sahaya inip startı vereceklerini ifade ederek, ‘Şehrim 2023’ projesinin aynı zamanda 2019 seçimlerine de bir altlık olacağını vurguladı. ‘Şehrim 2023’ ile bazı yerlerde 5+1 yerine çok daha alçak katlı binalar yapılabileceğini de anlatan Karaaslan, buna örnek olarak Hasankeyf’i işaret etti. Çiğdem Karaaslan “Hasankeyf insanı damda uyumayı seviyor. Bunun gibi analiz çalışmalarıyla bugün orada üretilen konut tipleri artık tek katlı” ifadelerini kullandı.
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