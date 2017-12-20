Kimya mühendisliği okurken nasıl spiker olduğunu anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu ile Atakum Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ve spiker Seval Çöpür’ün davetli konuşmacı olduğu “Etkili İletişim ve Hitabet” adlı seminer öğrencilere oldukça keyifli anlar yaşattı. Eğitim Fakültesi B Bloktaki Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve OMÜ’lü öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağlanmasının amaçlandığı seminere; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Şentürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ile akademisyenler katılırken, öğrenciler de salonu tıklım tıklım doldurdu.

“Hayata umutla bakabileceğiniz bir hikayem oldu”

Seminerine otobiyografisinden kesitler vererek başlayan spiker Seval Çopur, “Hayata umutla bakabileceğiniz bir hikayemin olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de maalesef bir sistem sorunu var. Hayal etmenizin ve hayallerinizin doğrultusunda ilerlemenizin önünde çok büyük engeller var. Burada iş tabii kendimize düşüyor. Ama diğer taraftan Türkiye, hayallerinizin de ötesinde birtakım şeyleri elde edebildiğiniz bir ülke. En azından benim hayatım da öyle oldu. Zira bu bahsettiğim şeyleri elde edebildim. Değindiğim sistem sorunu yüzünden kimya mühendisliğinde okudum. Ancak aynı anda farklı farklı seçeneklerim varmış gibi, sanki istersem her şeyi yapabilirmişim gibi ve elimi nereye atsam başarılı olacakmışım hissini hep taşıdığım için buradayım şimdi. Çünkü ben kendimi tercihler yapabilecek kadar güçlü hissediyordum” şeklinde konuştu.

“Bir işin ucundan tutun ve en iyisini yapmaya çalışın”

Hayatında spikerliğe dair bir istek ve farkındalık olmamasına rağmen edindiği spikerlik kariyerine dair anekdotlar paylaşan TRT spikeri Seval Çöpür, kimya mühendisliği 1. sınıfta okurken Türk dili ve edebiyatı hocasının “Seval senden çok iyi bir haber spikeri olur” tavsiyesi ile spikerlik serüveninin başladığına vurgu yaparak ümit etmeye dair şunları dile getirdi: “Şuna inanıyorum arkadaşlar; doğuştan her insan mutlaka bir yetenek ve donanımla hayata adım atar. Kimi fark eder, kimi hiç fark etmez ve kendisine gelen o sesleri de duymaz, nihayetinde de maalesef o donanım ve yetenekle ölüp gider. İşte bazen biri gelir ve söyler, aslında o, Allah’ın size gönderdiği bir mesajdır. Fakat o mesajı fark edenler hayatını şekillendiren kişilerdir. Lütfen siz de bunu fark edenlerden olun. O nedenle bir işin ucundan tutun ve en iyisini yapmaya çalışın.”

“Türkçeyi doğru ve etkili kullanın ve mutlaka Türk klasiklerini okuyun”

Seminerine, salondaki bazı öğrencileri sahneye davet edip doğru nefes alma, diksiyon ve ses çalışması gibi spikerliğin püf noktalarını uygulamalı göstererek devam eden ünlü spiker Seval Çöpür, bu pratikleri salonu dolduran katılımcılarla da birlikte yaparken seminerde renkli ve eğlenceli görüntüler de ortaya çıktı. Çöpür sunumunda ayrıca Türkçeyi doğru ve etkili kullanmanın bütün bölümler için de geçerli olduğunu belirterek öğrencilere, Türk klasiklerini mutlaka okumaları telkininde bulundu.

Seminerinde yapmış olduğu ses çalışmalarıyla katılımcıların dikkatini canlı tutan Seval Çöpür, psikiyatrların “Ölümden sonra en çok korkulan şey, topluluk karşısında konuşmakmış” tespitini de kendisini dinleyenlerle paylaşarak, “İnsanlar neden topluluk önünde konuşmaktan korkar? Birincisi insanlar ya hiçbir şey bilmiyordur ya da mutlaka hata yapacağına dair bir fikri vardır; ikincisi ise ‘ben nasıl hata yaparım, olacak iş değil’ der ve topluluk önünde konuşmaktan kaçınır. İşte bu noktada ikisinden de sıyrılmamız gerekiyor. Önce bileceğiz, donanımlı olacağız, ikincisi hata yapmaktan korkmayacağız ama bu hatalarımızı tekrar etmemeye özen göstereceğiz. Çünkü insanlar düştüğün yerle ilgileniyorlar, bu nedenle yerden kalkmasını bilmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Seminerini tekerleme ve kahkaha gibi ses çalışmasıyla daha da ilginç ve zevkli hale getiren Çöpür, katılımlarından ve sabırlarından ötürü salondakilere teşekkürlerini ve minnettarlığını sundu.

Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, kendilerini aralarında görmekten ötürü Seval Çöpür’e şükranlarını sunup üniversitenin hediyesini ve çiçek takdim ederken ünlü spiker de öğrencilere yönelik “Bu tür etkinliklere rektörler nadiren katılırlar. Bu sebeple Sayın Rektörümüzün kıymetini lütfen bilin” sözlerine yer verdi. Etkinlikte bunun yanı sıra öğrencilere katılım sertifikaları verildi.