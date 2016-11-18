Kimyasal gübre yerine çiftlik gübresi

Türkiye’nin en kayda değer ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta kış öncesi ağaçlara bakım yapılıyor. Serbest piyasada fındık 9.75-10 TL arası satılsa da üreticiler ürünlerinin kalitesinin düşmemesi için bakımlarını yetersiz etmiyor. Ordulu çoğu yurttaş, yörede hayvan gübresi olarak aşina çiftlik gübresini fındık bahçelerine taşıyıp gübreleme yaparak verimi arttırmayı hedefliyor. Yetkililer çiftlik gübresinin fındık için önemli olduğunu belirtirken, bu cins organik gübreleri bahçelerine uygulayan üreticiler de kalitenin arttığını ifade ediyor.

Çoğu imalatçı gibi bahçesine güz bakımı yapan 56 yaşındaki Sefer Arzık, uyguladığı hayvan gübresinin verimi olumlu anlamda etkilediğini söyledi. Senelerdir hayvan gübresini bahçelerine uyguladığını ifade eden Arzık, “Ben 40 yıldır üreticiyim ve ahenkli olarak hayvan gübresini bu mevsimde fındık ocaklarına uyguluyorum. Uygulanacak alanı kazdıktan sonradan gübreleme yapınca etkisi daha artı oluyor. Hayvan gübresinin çok faydasını gördük. Benim fındığım her sene 54-55 randıman aralığında geliyor” dedi.

“Toprak için çiftlik gübresi çok önemli”

Gübreleme konusunda açıklamalarda yer alan Ordu Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz ise, gübrenin toprak için çok manâlı olduğunu söyledi. Çoğu üreticinin kullandığı çiftlik gübresinin önemine şive yapan Yılmaz, “Fındık yetiştiriciliğinde gübreleme fazla manâlı bir konudur. Topraktan alınan gıda maddelerinin tekrar toprağa kazandırılması için gübreleme son derece önem arz eder. Gübrelemede kimyasal gübreler kullanıldığı gibi organik ve çiftlik gübresinin kullanımı yaygındır. Biz 3-4 yılda bir kullanılmasını istediğimiz çiftlik gübresinin toprağa son derece faydası olup, toprağın fiziki yapısının düzeltilmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. Çiftlik gübresinin güz ve erken ilkbahar döneminde uygulanması çok faydalıdır” diye konuştu.

“Içten gübreleme verimi arttırır”

Fındık bahçesine uygulanan çiftlik gübresinin uygulanma yönteminin kayda değer olduğunun altını çizen Yılmaz, gübrenin ocak çevresine atılması gerektiğini ifade etti. Tatbik yöntemleri hakkında bilgiler veren Yılmaz, “Çiftlik gübresini 3-4 yılda bir uygulamamız gerekir ve her fındık ocağı başına 50-60 kilo çiftlik gübresi dökülmelidir. Manâlı bir hususta gübrenin 6 ay veya 1 sene beklendikten sonra bahçeye uygulanması önemlidir. İyi muhafaza edilmiş ve bu sayede iyi yanmış 100 kiloluk çiftlik gübresinde 1 kilo azot oluşur ve bu da bitki için büyük ağırlık taşır. Tatbik yöntemlerinde de üreticilerimiz hatalı yapıyorlar. Çiftlik gübresini ocağın bütün ortasına uyguluyorlar. Bu nesil yapılan uygulamanın ürüne hiçbir konuda avantaj sağlaması laf konusu değil. Bu sebeple gübre ocağın izdüşüm alanına yani 50 cm’lik banda atılıp toprağın 15 cm kazılıp gübrenin toprakla karıştırılması çiftlik gübresinden alınacak faydayı maksimuma çıkaracaktır” şeklinde konuştu.

Doğan Arzık