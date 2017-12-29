Kına gecesinde marketi, pompalı tüfekli hırsızlarca soyuldu
Edinilen bilgilere göre, 12 gün önce Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’nde Masum Beşir’in marketi kına gecesinin olduğu anlarda pompalı tüfekli 4 hırsız tarafından soyuldu. Pompalı tüfekle marketin bulunduğu yere otomobil ile gelen 4 hırsızdan üçü marketin içerisinde bulunan sigaraları çalarken, diğer bir şüpheli ise kapı önünde elinde silahı ile çevreyi kolaçan etti. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
“Kına gecesinde marketini soydular”
Market sahibi Beşir’in hırsızlık olduğu gece kına gecesinin olduğu öğrenildi. Düğün hazırlıkları yapmakta olan Beşir ailesi sabah marketin kapısının açık olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
“Kayıt cihazı yerine modemi çaldılar”
4 hırsız 17 Aralık Pazar günü gece saat 02.00 sıralarında bir otomobil ile markete geldi. Yaklaşık 10 dakika uğraşın ardından hırsızlar marketin kapısını levyeyle kırıp içeri girdi. Elinde tabanca bulunan şüpheli ise dışarıda çevreyi kolaçan etti. Yaklaşık 5 bin lira değerinde sigara, iş yerinde bulunan hard disk ve monitörü çalan hırsızlar geldikleri araçla kayıplara karıştı. Ayrıca hırsızlar kayıt cihazı yerine modemi çaldılar. İş yeri sahibinin kayıt cihazını gizli bir yere saklaması hırsızları ele verdi. Olayın bildirilmesinin ardından markete gelen jandarma ekiplerince incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, hırsızların daha önce de Hendek’te bulunan bir marketi soydukları belirlendi.
“Acemi hırsızlar levyeyi markette unuttular”
Sigaraları alıp marketten araçla ayrılan hırsızlar markete tekrar dönüp, unuttukları levyeyi aldılar. Market soygunu yapan hırsızların biri olaydan yaklaşık bir hafta sonra Akyazı Jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
“Hırsızlık anı güvenlik kamerasında”
Görüntülerde, otomobil ile markete gelen şüphelilerin, levye ile kapıyı açmaya çalışmaları ve 4 hırsızdan 3’ünün içeriye girerek sigara raflarını boşalttığı diğer şüphelinin ise market önünde elinde silahı ile çevreyi kolaçan ettiği görülüyor. Marketten çıkan otomobillerin uzaklaştıkları ve tekrar unuttukları levyeyi almak üzere soydukları markete geldikleri görülüyor.
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Kına gecesinde marketi, pompalı tüfekli hırsızlarca soyuldu
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