Kınalı kuzular dedelerinin izinde!

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından organize edilen faaliyete Türkiye’nin dağıtılmış illeri ile aralarında Hatay Reyhanlı mülteci kamında kalan Suriyeli çocukların da olduğu, Filistin, Lübnan, Gürcistan, KKTC gibi ülkelerden toplam 4 bin 990 izci katıldı. İzciler, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine emrindeki Bigalı köyü yakınlarındaki Kocadere mevkiinde kamp kurdu.

Burada hazırlanan çadırlarda kalan izciler, sabah şafakla birlikte top sesleriyle uyandı. 102 yıl önce 57. Alay’ın yaptığı gibi hamur kızartması ve çorbadan oluşan sabahtan kahvaltılarını yapan izciler, saçlarına kına yaktırarak ellerinde Türk bayraklarıyla Conkbayırı’na doğru yola koyuldu. Kamp alanından çıkışta izcileri mehter takımı uğurladı. Üzerlerinde ‘Dedeciğim ben geldim’ yazılmış yeleklerle 57. Alay güzergahından yürüyen izciler Conkbayırı’na ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izci önderi ve Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Komite Başkanı Süheyla Derindere Subaşı, “13 yıldır izcilerimizle birlikte tıpkı 1915’de 57. alayın konuşlandığı, sonra da gidip daima birlikte şehit olduğu noktadayız. Biz çocuklarımıza bir şeyleri anlatmaktan fazla o atmosferde o şeyleri yaşatmak isteriz. En manâlı şey tarihi duyguyu, tarihi hissi vererek çocuklarda o ulusal duyguyu geliştirmek. 4 gündür buradayız.

Takriben 5 bin 800 izcimiz var. 9 ülkeden, 52 şehirden izcilerimiz var. Sabahleyin, izciler, top ve ezan sesleriyle uyandılar. Şimdi de saçlarına kına yakıp dedelerinin yolundan yürüyorlar” dedi.

O günleri tekrar yaşamanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen izciler de yaşadıkları muhteşem günün, 102 sene önceki atmosferi anlamalarına asistan olduğunu söylediler.

Gürkan Ahenkli – Murat Yüksel