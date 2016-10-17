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Kiralık lüks otomobille uyuşturucu sevkiyatı

17 Ekim 2016 Pazartesi, 11:04
Kiralık lüks otomobille uyuşturucu sevkiyatı

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KONYA (AA) – Konya’da polisin kovalamacası sonrasında durdurulan lüks otomobilin bagajında 62 kilogram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine farklı noktalardaki yol kontrollerini sıklaştırdı.

Ereğli yolundaki kontroller sırasında 01 EHP 79 plakalı otomobil ile 01 GS 426 plakalı lüks bir otomobil uygulama noktasına giriş yaptı.

Sürücünün polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı 01 GS 426 plakalı otomobil, kısa süren kovalamaca sonrasında Akabe Mahallesi’nde durduruldu.

Aracın bagajını açan polis, 62 kilo 514 gram esrar buldu. Sürücü Mustafa Ö. ile 01 EHP 79 plakalı araçtaki Osman A, Arif A. ve Hakan K. gözaltına alındı.

Uyuşturucunun bulunduğu lüks otomobilin, polisin dikkatini çekmemek için kiralandığı öğrenildi.

Öte yandan Karaman yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde yapılan aramada da toplam 7 kilo 400 gram eroin ele geçirildiği; şüpheliler Ercan Ö, Hikmet A. ve Rıfat T’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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