Kirayı ödeyemeyip evden atılan 6 çocuk babasının sokakta eşya nöbeti

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde yaşamış 63 yaşındaki Bilal Başak, yevmiye usulü çalıştığı taksicilik mesleğini sağlık durumu sorunları nedeniyle 2 yıldır yapamayınca ev kirasını ödeyememeye başladı. Biriken kiraya karşılık bono imzalatılan Başak, bu senetleri de vaktinde yatıramadı ve Cuma günü öğlen saatlerinde eşyalarıyla birlikte evinden çıkartılmak zorunda kaldı. 8 bin 500 liralık borcu için bağ imzaladığını belirten biçare baba, senetleri de ödeyemeyince polis ve icra memuru tarafından evinden çıkartılmak zorunda kaldığını söyledi.

6 çocuktan 5’ini taksicilikten kazandığı parayla okutan Bilal Başak ve ailesini, komşuları Metin Mardan evinde konuk ederek muavin olmaya çalışıyor. bir de 6 çocuğu ile dışarıda kalan baba, eşyalarının çalınmaması için gece teneke içerisine yaktığı alev ile ısınarak nöbet tutuyor. öte taraftan, 6 çocuklu ailenin okula giden 5 çocuğu komşularında kaldıkları için bereketli ders çalışmakta zorlanıyor.

“6 çocuğum var diye kimse konut vermiyor. Çocukları mı keseyim?”

Konuşmakta zorluk çeken Başak, şeker ve fıtık rahatsızlığından nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığını, senetleri ödeyemediğinden dolayı da hastaneye yakalanırım korkusuyla gidemediğini söyledi. 6 çocuğu olduğu için ev sahiplerinin kendilerine konut kiralamadığını da açıklayan Başak, “Kime gittiysek konut yok. ‘Nerelisin’ diye soruyorlar. ‘Doğulu, 6 çocuğun var, vermiyoruz.’ Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Doğulu olduk diye ne oluyor? Ilk sordukları soru; ‘ne meslek yapıyorsun, nerelisin, kaç tane çocuğun var?’ Çocukları mı keselim?” diye konuştu.

2 gündür uyumuyor, eşyaları başında nöbet tutuyor

Evinden çıkartıldıktan sonradan eşyaları başında nöbet tutan Başak, “Hırsızlar çalmasın diye nöbet tutuyorum. Evimi kaybettim, en azından eşyalarıma sahip çıkayım. 2 gündür uyumadım” dedi. Eşinin de kendisi gibi afiyet sorunları yaşadığını bildiren Başak, herhangi bir kazanç kaynağının olmamasından ötürü mağdur durumda olduğunu ve devlet büyüklerinden destek beklediğini söyledi.

Suat Metin

ANTALYA