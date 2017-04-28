Kırgız Türkleri beşinci şehidini ebediyete uğurladı

Şehit Nazım Taşkent’in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin arkasından, ikindi saatlerinde Erciş Altındere Jandarma Karakoluna getirildi. Arkasında, konvoy eşliğinde Ulupamir Mahallesi’ne getirilen Taşkent’in naaşı, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın kıldırdığı cenaze namazından sonradan tekbirler eşliğinde aile kabristanlığında toprağa verildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı merasim sırasında tekbir getiren vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” biçiminde sloganlar attı.

Şehit yakını Abdulhalim Vatan ise şehit Taşkent’ten geriye doğru 2’si engelli 4 çocuk kaldığını açıklama ederek, “Terörle mücadelede bugüne kadar 5 şehit verdik. Vatanımız var olsun. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Vatanı savunmaya devam edeceğiz. her zaman için şehit olmaya da hazırız. Bizim devletimizden beklentimiz sadece bizlerden korucu alsın. Gençlerimiz daha çok korucu elde etmek istiyor. Vatanımız var olsun. Bayrağımız yüce olsun. Ne mutlu Türküm diyene’’ dedi.

Törene Van Vali Yardımcısı Mehmet Aydınlık, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Güvenlik Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Jandarman Komutanı Albay Yüksel Oğuz, Erciş 108. Alay Komutanı Albay Murat Yalbır, emniyet korucusunun tabanca arkadaşları, askerler ile fazla sayıda yurttaş katıldı.

Doluca Mahallesi kırsalında teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda Güvenlik Korucusu Nazım Taşkent (47) şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ise yaralanmıştı.

Nihat Çavuşoğlu