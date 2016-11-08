Kırıkhan doğalgaza kavuşuyor

Reyhanlı yolu üzeri Koyuncu Höyüğü mevkisinde yer alan doğalgaz hattından Kırıkhan’a gelecek olan boru hattı için tören düzenlendi.

Hatay Valisi Erdal Ata, törende yaptığı konuşmada, Kırıkhan ilçesinin hava kirliliği sorununu çözecek olan doğalgaz tesislerinin esas atma töreninde bulunmaktan tatmin duyduğunu ifade ederek, ‘’Lüzum dünyada gerekse ülkemizde insanoğlunu bekleyen en manâlı sorunların başında çevre sorunları gelmektedir. Sanayileşme ve nüfusun artması, kentleşmenin yoğunlaşması nedeniyle çevre ile ilgili yaşanan sorunlar da bunlarla beraber artmıştır. Kırıkhan’da da hava kirliliği bunlardan biridir. Sanayi odalarının çevre kirliliği konusunu takip etmesi hatta Cuma hutbelerinde bu konunun işleniyor olması doğrusu Kırıkhan’da bu sorunun ne dek kayda değer bir boyuta ulaştığının bir göstergesidir. İnanıyorum oysa bu tesisler yapılıp bittikten sonra Kırıkhan’da yaşayan vatandaşlarımız artık o lekeli havayı teneffüs etmeyecektir. Ben her şeyden önce emeği geçen herkese fazla teşekkür etmek istiyorum’’ dedi.

“Altyapı çalışması da birlikte yapılmalı”

Doğalgaz yetkililerinden bir isteği olduğuna değinen Vali Cet, şöyle devam etti:

‘’İlçemiz kazılacak, vatandaşımız belirli bir dönem bıkkınlık çekecek. Olası olduğunca yatırımı çabuk bir şekilde yapıp bu süreyi kısaltmamız gerekli. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi’nin de doğalgaz çalışmaları ile beraber yapması gereken altyapı çalışmalarının birlikte yönetmesi, keza vatandaşlarımızın çekeceği sıkıntıların en düşük düzeye inmesini sağlayacak ayrıca de yapılmış olan yerlerin tekrar tekrar bozulup yeniden yapılmasını önleyecektir. Yani milli servetin heba olmasının önüne geçecektir. Karayolları ile ilgili herhangi bir bıkkınlık yaşanması halinde Valilik olarak devreye girip gerekli izinlerin alınması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu yatırımlar bir lahza önce başlasın ve planlanan süreden daha kısa bir zamanda tamamlansın.’’

Hatay’ın kendileri için bir tüm olduğunu açıklayan Vali Ata, ‘’Kırıkhan ve diğer ilçelerimizin birbirinden hiçbir farkı değil. Devir yaptığımız vakit içinde ilçelerimizin beklediği bütün ulus hizmetlerinin yerine getirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimize, herhangi bir ayrım yapmadan ilk olarak eğitim, afiyet, ulaşım vb konularda elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğimize asla şüpheniz olmasın” diye konuştu.

“Kırıkhan’da çocukların yüzü her zaman solmuş”

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, senelerdir özellikle kış aylarında soludukları benekli havadan kurtulacak olmalarından dolayı fazla mutlu olduğunu söyledi. Yavuz, “Hatay Milletvekilimiz Mehmet Öntürk’le birlikte Kırıkhan’a doğalgaz gelebilmesi için enerji bakanıyla yaptığımız görüşmede, “sayın bakanım bizim ilçenin çocuklarının yüzleri daima solmuş durumda. Normalde çocukların yanakları al al olur. Neden diye sorarsanız. Hava kirliliğinden” demiştim. Sahiden kış aylarında kömürden çıkan pis kokuların havaya yayılmasıyla zehir soluyoruz. Fakat bundan böyle bunlar geride kalacak. Bugün başlayacağımız doğalgaz boru hattı sayesinde 2017 yılında ilçemizin bir bölümüne doğalgazı vermiş olacağız. Bugüne dek bu konuda desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, bürokratlarımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçemizin sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aksagaz Bölge Müdürü Metin Ceyhan ise proje dahilinde yapılacak yatırımlar hakkında veri verdi. Yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 40 milyon TL olduğunu bildiren Ceyhan, ‘’Bu sene kent merkezine kadar olan çelik şebeke döşemesini yapacağız. 2017 yılında ise 6 milyon TL’lik ilave yatırımı hedefliyoruz. İlçemizde yapacağımız yatırımlarla iç tesisat üretim işleri ile birlikte yeni bir meslek alanı daha açmış olacağız’’ diye konuştu.

“Antakya 5 yıl önce lekeli havadan kurtuldu”

Hatay Büyük Şehir Halkı Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise 5 sene önce Antakya’nın da Kırıkhan gibi hava kirliliği konusunda bezginlik yaşadığını anlatarak, “Ancak doğalgazın gelmesiyle hemen büyük bir bölümde bundan kurtulmuş durumdayız. İnşallah Kırıkhan’da çabuk zamanda doğalgaza kavuşarak zehirli hava solumaktan kurtulur. Bunun içinde büyükşehir belediye başkanı olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Cümbür Cemaat bundan belli olsun. Çünkü ben Kırıkhan’ı ve Kırıkhanlıyı seviyorum” diye konuştu.

Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk de ülke genelinde yatırımların devam ettiğini belirterek, “15 Temmuz gibi ülkenin geleceğine göz koyanların darbe girişiminin arkasında bu ülkede yatırımlar devam ediyorsa; bu istikrarın, birlik ve beraberliğin uyumlu çalışmanın sonucudur. Bugüne kadar yatırımlarımızda ne planlandıysa hiç eksilmeden devam ediyor. Bugün bu doğalgaz içinde ne gerekiyorsa yapılacaktır. Yeter ama biz bir olalım, diri olalım. Bugüne kadar biz öyle olduk olmaya da devam edeceğiz. Bakın Hatay’ın 10 milletvekilinden 3’ü Kırıkhanlı. Bu niçin kaynaklanıyor. Bir olmamızdan, kuvvetli olmamızdan kaynaklanıyor. Bu milletvekillerimiz bugün buraya gelemediler fakat mesajları geldi. Eminim ancak gereksinim duyulsaydı işlerini bırakıp koşa koşa gelirlerdi. Bugüne değin yatırım konusunda hep birlikte olduk. Bundan sonradan da olacağız. kendilerine buradan teşekkür ediyorum” dedi.

daha sonra doğalgaz hattı için ilk borunun kaynağı Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz’ın ettiği dualarla yapıldı.

İsmet Biçen