Kırıkkale Belediyesi bu yıl 550 bin çiçek dikecek

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bu yıl kış ayına kadar 550 bin çiçeği şehrin caddelerine, sokaklarına, parklarına ve muhtelif yerlerine dikeceklerini söyledi.

Başkan Saygılı, belediye serasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale Belediyesinin 3 yıldır dışarıdan çiçek almadığını söyledi.

Pazartesi gününden itibaren Hıdırellezin geçmesiyle birlikte Kırıkkale’nin her yerine bu çiçekleri dikeceklerini anlatan Saygılı, “Bu yıl 550 bin adet çiçek dikeceğiz. Kış aylarına kadar caddelerimizde ve sokaklarımızda çiçek açacak. Bir kaç farklı şeylerimiz var. Şehrimizin değişik noktalarına çiçekten kule haline gelmiş şeylerimizi koyacağız. Uzun süre dayanan çiçeklerimiz de olacak. Bu yıl seramız çok hızlı ve güzel çalıştı. Bizim ürettiğimiz çiçeklere çok büyük talepler var. Başka illerden dahi arayanlar var. Belediyeciliğin asıl amaçlardan bir tanesi de vatandaşlarına yeşil alan yapmaktır. Bizde bu amaçla işimizi yapıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Saygılı, üretim yapılan yerleri gazetecilere gezdirdi.