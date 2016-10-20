Kırıkkale Belediyesi halk günü

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye binasındaki halk gününde vatandaşların taleplerini alan Bakır, yaptığı açıklamada halk günü uygulamasıyla vatandaşlarla her hafta bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birinci ağızdan aldıklarını belirten Bakır, şöyle konuştu:

“Geçen hafta Kaletepe Mahalle sakinlerinin halk günü etkinliğinde sorunlarını dile getirdikleri park çalışmasını başlattık. Yıllardır atıl vaziyette olan parkın yenileme çalışması Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Yeni oyun grubu, çimlendirme çalışması, boyama çalışması ile birlikte parkımız yenilendi. Belediye olarak imkanlar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Kırıkkale için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu etkinlikte dile getirilen tüm sorun ve talepler değerlendiriliyor. Her hafta perşembe günleri halk günü düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri burada anında değerlendiriliyor. Vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini alarak anında değerlendirme fırsatı buluyoruz.”