Kırıkkale Genç ve Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'nde eğitimler başladı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde kurulan Genç ve Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ilk kurs verilmeye başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, ilk kurs dönemi açılışında yaptığı konuşmada, merkezin sahip olduğu makine ve ekipmanlarla uygulamalı eğitimlere de imkan sağlayacağını söyledi.
Merkezde 7 alanda 23 gün sürecek olan kursa 28 kadın çiftçinin katıldığını ve kurs sonunda kursiyerlere katılım belgesi verileceğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Eğitim merkezinde, tarımsal üretim, hayvancılık, yetiştiricilik, yöresel ürün üretimi ve mantar yetiştiriciliği başta olmak üzere ek gelir getirici birçok konuda eğitim sunulacak. Kursiyerlerimiz için bu alanda eğitim, üretim ve pazarlama desteği de sağlanacak. Aynı zamanda il müdürlüğümüz tarafından Ankara yolu üzerinde kurulan satış standı da bu amaçla kullanılabilecek. Kadın ve Genç Çiftçi Eğitim Merkezi'nde çilek yetiştiriciliği, mantarcılık, örtü altı sebze yetiştiriciliği, ürün işleme ve değerlendirme, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ve serbest tavukçuluk konularında eğitimler verilecek olup ayrıca solucan gübresi konusunda da seminer verilecektir. Bu eğitimler hem teorik hem de uygulamalı eğitim şeklinde planlanmıştır."
Yılmaz, merkezin ek gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi çalışmalarına uygun kurs ve faaliyetler ile yıl boyu tüm çiftçilere hizmet edecek şekilde faaliyetine devam etmesinin sağlanacağını kaydetti.
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