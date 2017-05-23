Kırıkkale öğrenme şenliği sergisi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrenme şenliği sergisi açtı.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Düğün Salonu’ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu sergiyle birlikte kursiyerlerin bir nevi mezuniyet törenini yaptıklarını söyledi.

Özellikle bu kurslarda mültecilere Türkçe konusunda eğitim verilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Vali Haktankaçmaz, “Bir çok alanda kurslar var. Hakikaten çok geniş bir yelpazede halkımıza hizmet sunuluyor. Halk Eğitim Merkezi bu bakımdan çok büyük bir imkan ve Kırıkkale’de de çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Özellikle Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kursların çeşitliliğini büyük bir memnuniyetle ben de müşahede ettim. Buradaki kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserler sadece bir hobi olmanın ötesinde esasında kişilere beceri kazandırıyor. Esasında dünya görüşünün de şekillenmesine sebep oluyor. Bu kurslarda ayrıca yeni arkadaşlıklar kuruluyor. Ben özellikle el emeği göz nuru dökerek bu eserleri meydana getiren kursiyerlerimizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise beşikten mezara kadar ilim tahsis etme kültüründeki bir millet olduklarını vurguladı.

Kursların hayat boyu eğitim anlayışıyla sürdürüldüğüne değinen Çetin, “Okullarımızda örgün eğitim verilirken Halk Eğitim Merkezlerimizde de yaş sınırı olmaksızın her yaştaki insanımıza çok değişik alanlarda kurslar verilmektedir. Bunlar meslek edindirmeden hobi geliştirmeye, bunların dışında üretim ve ekonomik bir takım etkinlikler ortaya çıkarmaya varıncaya kadar aklınıza gelebilecek her tür de kurslarımız bulunmaktadır. Geleneksel el sanatlarımız ve el sanatlarımız bu kurslarımız sayesinde hayatiyetini sürdürmektedir. Bugün burada 1 yıllık çalışmanın ürünlerinin özetini izliyoruz. Asıl ürünler Halk Eğitim Merkezlerimizde sergilenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler sergilenen ürünleri gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Vali Haktankaçmaz, ebru sanatı yapan kursiyerin yanına giderek ebru çalışması yaptı.