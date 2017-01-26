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Kırıkkale Ticaret Borsası yönetiminden kan bağışı

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:05

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sümer ve yönetim kurulu üyeleri kan bağışında bulundu.

Kızılay Kırıkkale Şubesine bağlı kan merkezine giderek kan bağışında bulunan Başkan Sümer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kan stoklarının azaldığını duyduklarını ve bir destek de kendilerinin verdiğini söyledi.

Vatandaş olarak kan bağışı çağrısına duyarsız kalamayacaklarını belirten Sümer, “Kızılayın hava koşulları nedeniyle, kan stokunun kırmızı alarm verdiği duyurulmuş ve vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunulmuştu. Yapılan çağrıya Kırıkkale Ticaret Borsası personeli de duyarsız kalmadı. Hep birlikte kan bağışında bulunduk. Bu tür sosyal sorumluluk gerektiren faaliyetlerimize her zaman devam edeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Başka Türkiye yok. Yaşlısıyla, genciyle hep birlikte bu güzel vatanımıza, milletimize, devletimize ve bayrağımıza sahip çıkacağız. Kara gün dostu Kızılayın kan stokunun normal seviyeye yeniden yükselmesi için millet olarak üzerimize düşen görevi yapmalıyız.” diye konuştu.

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