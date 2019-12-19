Kırıkkale'de 105 kişiye iş imkanı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında 105 kişinin kentteki özel firmalarda çalıştırılması için sözleşme imzalandı.
Vali Yunus Sezer, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, insanın mutluluğu için bir işinin olması gerektiğini söyledi.
Bir insanın işi olmadığı zaman evinde ve işinde huzur bulamayacağını dile getiren Sezer, "Biz bütün çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizle gerçekten seferberlik başlatma niyetindeyiz. Çünkü Kırıkkale'nin büyük bir potansiyeli var. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlayacak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kırıkkale'de atıl bulunan binalarda iş yapmak isteyen işverenlerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şu anda bir ikisini sağladık ve çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
İŞKUR İl Müdürü Yasin Yasin Tekin de bugün İEP kapsamında kentte faaliyet gösteren firmalar ile 105 kişilik İEP sözleşmesi imzalayacaklarını belirtti.
Bu yıl ocak-kasım döneminde İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 5 bin 633 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini anlatan Tekin, "19 bin 594 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2 bin 141 iş yeri ziyareti yapılmış, 693 kişi mesleki eğitim kurslarından, 1459 kişi de İEP'ten faydalanmıştır." ifadelerini kullandı.
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ise sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından 105 kişilik İEP sözleşmesi imzalanarak, istihdama katkı sağlayan firma sahiplerine plaket verildi.
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Kırıkkale'de 105 kişiye iş imkanı
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