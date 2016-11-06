Kırıkkale'de “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yeniden Diriliş” konferansı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu tarafından “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yeniden Diriliş” konulu konferans düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonunda düzenlenen konferansa katılan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da aklını ve maneviyatını kaybederek, Türk milletinin bağımsızlığına darbe vurmaya çalıştığını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminin, FETÖ’nün 40 yıllık yapılanmasında hedeflerine ulaşmak için attıkları bir adım olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

“Bu terör örgütü, yıllarca bizlerin duygularını suistimal ederek, gerek içimize sızdı gerekse çocuklarımızı kötü emellerine alet etmek için içlerine aldı. Bu milletin evlatlarını hain emellerine alet ederek darbe yapmaya kalkıştı. Terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen, Türkiye’yi dünyaya peşkeş çekmek ve ülkesine ihanet için 1970’li yıllarda İzmir’de bu hareketi başlatmıştır. Ülkeyi ele geçirmek adına emniyet, askeriye, yargı ve eğitim alanlarında yapılanma hedefiyle çalışmalara başlamışlardır. Öncelik olarak başarılı öğrencileri tespit ederek, kendi saflarına kazandırmak ve üniversite tercihlerini öğretmenlik alanlarında yaptırarak eğitim alanını ele geçirmişlerdir. Ardından öğretmen olarak yetişen örgüt elamanları öğrencilere emniyet, askeriye ve yargı alanlarına yönlendirerek oralara sızmışlar.”

Öztürk, bu hain FETÖ’nün planladıkları gibi devlet kademelerine sızdıktan sonra, Türkiye’nin dostu gibi görünen düşmanların talimatları ile ülkede iç savaş çıkartarak aciz ve dışa bağımlı bir ülke olması için düğmeye bastığını ifade etti.

Bu darbe girişiminin asıl sebeplerinden birisinin de Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

“Çünkü Cumhurbaşkanımızın dünya ülkelerine karşı dik duruşu ve boyun eğmemesi, Türkiye’yi dışa bağlılıktan kurtararak borç olan ülke konumundan borç veren ülke konumuna getirmesi, dünyada birçok ülkeyi kıskandıracak dev projeleri hayata geçirmesi, milli projelere hız vererek savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yerli üretimi yaygınlaştırmasıdır. Bu hainler her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamışlar. Ancak yüce milletimizin onların bu haince tutumları karşısında dik duruşunu ve canları pahasına ülkesine sahip çıkarak destan yazacaklarını hesap edememişlerdir. Türk milleti dünyaya bir kez daha şunu göstermiştir ki bir lider milletini, bir millet liderini bulduğu zaman hiç kimse onların önünde duramaz, hiç kimse diz çöktüremez ve hiç kimse baş eğdiremez.”

Program, slayt gösterisi, ikram ve şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.