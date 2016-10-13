Kırıkkale'de ahşap yakma resim sergisi açıldı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, bir vatandaş tarafından hazırlanan ahşap yakma resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile protokol üyelerinin katılımıyla açılan Abdurrahman Sakin’in ahşap yakma resim sergisi, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Törende konuşan Vali Haktankaçmaz, düzenlenen her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetleri desteklediklerini belirterek, serginin sanatseverlere ve tüm Kırıkkale halkına hayırlı olmasını diledi.

Abdurrahman Sakin ise, açılışa katıldıkları için Vali Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Saygılı’ya teşekkür ederek, bu açılışların devamının gelmesi temennisinde bulundu.

Sergi için 2 yıldır çalıştığını ifade eden Sakin, sergide 70 eserin bulunduğunu ve Cumartesi gününe kadar da açık kalacağını kaydetti.