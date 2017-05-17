Kırıkkale'de Aile Haftası etkinliği

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası etkinliği düzenlendi.

Celal Bayar Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, müdürlükten sosyal ve ekonomik destek alan aileler katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, yaptığı konuşmada, sosyal ve ekonomik destek sağladıkları ailelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Programa Kırıkkale Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin ve aileler katıldı.