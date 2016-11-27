Kırıkkale'de araç yangını

– Bir apartmanın kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında dumandan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de bir apartmanın kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında dumandan etkilenen çift, tedavi altına alındı.

Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi’nde 5 katlı apartmanın kapalı otoparkındaki 71 EA 337 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu otopark ve binayı duman kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri, araçtan sızan LPG nedeniyle patlama olması ihtimaline karşı apartmanı boşaltarak, çevrede tedbir aldı.

Apartmanın birinci katında yaşayan ve dumandan etkilenen Yusuf (69) ve Melek Kaltakçı (69) çifti, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Aracın sahibi Ramazan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bir süre önce aracımı park ettikten sonra eve çıktım. ‘Araban yanıyor’ diye haber verdiler.” dedi.