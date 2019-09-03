Kırıkkale'de baba ile oğlu arasında silahlı kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2139. Sokak'ta baba Yaşar A'ya (60) ait evde oğlu Sinan A. (29) ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Yaşar A, evde bulunan tüfekle oğlu Sinan A'ya ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ağır yaralanan Sinan A, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sinan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Baba Yaşar A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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