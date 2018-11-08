Kırıkkale'de “Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı” yapıldı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer başkanlığında, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Sezer, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla toplantının düzenlendiğini söyledi.

Ülkede uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle son iki yılda önemli kararlar alınarak, oluşturulan strateji belgesi doğrultusunda ciddi mesafeler katedildiğini belirten Sezer, şöyle devam etti:

– Türkiye uyuşturucu trafiğinde geçiş ülkesi

"Afganistan'da uyuşturucu ekim sahalarının hızla artması, Afganistan'dan,Türkiye'ye sınırdan kaçak girişler düşünüldüğünde, bu durumun Türkiye'nin bütün birimleri ile teyakkuza geçmesini gerektiren bir husustur. Diğer taraftan Avrupa'dan gelen sentetik uyuşturucunun da önemli bir tehlike arz ediyor. Türkiye uyuşturucu da hem hedef hem geçiş ülkesidir. Türkiye'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı geçen yıl 950'li rakamlarda iken, 2018 yılının ilk on ayında bu rakam 220'li rakamlara indi. Kırıkkale'de de geçen yıl bu sayı 1 kişi idi bu sene çok şükür uyuşturucudan ölüm yok.

– Kırıkkale uyuşturucunun geçiş güzergahında

Kırıkkale 43 ilin kesişme noktası. Kırıkkale uyuşturucunun geçiş güzergahında bulunuyor. Hem geçiş noktası, hem de Ankara'nın arka bahçesi olması hasebiyle böyle bir riskimiz var. Kırıkkale'de çok yüksek miktarlarda uyuşturucu madde yakalanmadığını gördüm. Çünkü burada çok küçük miktarlarda kullanıcı seviyesinde uyuşturucular pazarlanıyor. Ankara'nın çeşitli mahallelerinden gelerek bunu yaptıklarını görüyoruz.

Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'de hem operasyonel sayıda artış, hem de narkotimlerin yaygınlaşması hem de bilinçlendirme faaliyetleri artışının yansımalarının Kırıkkale'de de olmasına çok sevindim. Operasyon sayılarında yüzde yüze yakın artış yakalanırken, ele geçirilen uyuşturucu miktarında da aynı oranda artış söz konusu."

Sezer, uyuşturucudan meydana gelen can kayıplarına sadece can kaybı olarak bakmamak gerektiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırıkkale'de 18 yaşı altında kullanıcı sayımız çok fazla değil. 18-25 yaş aralığında ise uyuşturucu kullanan kişi sayısı daha fazla. Diğer taraftan eğitim durumlarına baktığımızda, üniversite mezunları ve hiç okuma yazma bilmeyenlerin uyuşturucu kullanımının düşük seviyelerde olduğu gözlemlenirken, özellikle orta öğretim mezunu uyuşturucu madde kullanımının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bizlerde eldeki veriler ışığında mücadele edeceğiz.

Elimizdeki göstergelere bakıp o göstergeler ışığında tedbirler alacağız. Çok boyutlu derinlemesine bir çalışma yapacağız. Dezavantajlarımız neler, nerede müdahale etmemiz gereken sinir uçlarımız var, onları tespit edip ona göre burada bir yol haritası çizmemiz lazım."

– Kentte uyuşturucuya bulaşanlar tespit edilecek

Kentte uyuşturucuya bulaşan kişilerin hepsinin tespitinin yapılacağına değinen Vali Sezer, "Bunlarında tedavisi ve rehabilite edilmesi takibini sürekli yapacağız. Uyuşturucu konusu, masamızda sürekli bir gündem olarak duracak. Bunun bir tarafında eğitim boyutu var, sağlık boyutu var, üniversite boyutu var, yerel yönetim boyutu var. Bu kapsamda kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve meslek odalarımıza çok iş düşüyor. Yapacağımız bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra bunun adım adım takip edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi'nin uyuşturucu ile mücadelede kentte devam eden çalışmalarla ilgili sunum yapmasıyla son buldu.